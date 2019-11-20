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مصر

الكهرباء تبحث تعزيز التعاون مع سفير البريطانى

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 11:55 ص
وزارة الكهرباء
وزارة الكهرباء
عمرو خان
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استقبلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة سفير بريطانيا لدى مصر جيفري آدمز، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين البلدين، ممثلة فى قطاع الكهرباء والطاقة وعدد من الشركات البريطانية المتخصصة فى مجال الكهرباء.

وأشاد الوزير بالتعاون القائم مع الشركات البريطانية، موضحًا أنها شريك موثوق به ولها دور كبير في المساهمة في مشروعات قطاع الكهرباء.

واستعرض وزير الكهرباء خلال اللقاء الجهود المبذولة والإجراءات التى اتخذها القطاع في مجال تأمين التغذية الكهربائية لمواجهة التحديات التي واجهته خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى مذكرة التفاهم التى تم توقيعها بين كل من الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة ليكيلا باور الإنجليزية لإنشاء مشروع محطة إنتاج كهرباء من طاقة الرياح بقدرة 250 ميجاوات، بنظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) فى منطقة خليج السويس.

وأبدى وزير الكهرباء ترحيبه بالتعاون مع الشركات البريطانية في مشروعات الطاقة المتجددة التى تعد مصدرًا من مصادر بدائل الطاقة، خاصة طاقة الرياح والشمس، وكذلك تحسين كفاءة الطاقة.

وأشاد سفير بريطانيا بالقاهرة بالعلاقات السياسية المتميزة التى تربط بين البلدين، مؤكدًا على ضرورة دعم وتعزيز تلك العلاقات.

وأشاد أيضًا بالإصلاحات التي أجرتها الحكومة المصرية في قطاع الطاقة، والتى فتحت الباب أمام استثمارات القطاع الخاص، وساعدت فى جذب عدد من المستثمرين والممولين الذين يعملون في الدولة للمرة الأولى.

كما أشاد بالمشروعات التى نجح قطاع الكهرباء فى إنجازها فى كل المجالات، خاصة مجمع الطاقة الشمسية فى بنبان.

وأعرب السفير عن رغبة بلاده وعدد من الشركات البريطانية في الاستثمار في مصر والمساهمة في مشروعات الطاقة المتجددة وإمكانية الاستثمار في مجال طاقة رياح ـ الطاقة الشمسية، وتحسين كفاءة الطاقة، وغيرها من المشروعات الأخرى.

تأتى هذه الاجتماعات فى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كل المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرض مصر و، خاصة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء، فضلًا عن حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.

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