أصالة تهنئ جمال العدل بعيد ميلاده على طريقتها الخاصة

هنأت الفنانة أصالة المنتج السينمائي جمال العدل بمناسبة عيد ميلاده، ونشرت صورة تجمعه مع زوجته وبناته، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، الذي يوافق 20 نوفمبر.



قالت أصالة: "كلّ سنه وأنتِ بألّف خير وصحّه ونجاح ياأحلى وأطيب قلب #جمال_العدل، ويحفظك لأختي وصديقتي داليا الخلوقه ويحفظ عيلتك".



المنتج السينمائي جمال العدل هو شقيق كل من السيناريست والمخرج مدحت العدل والممثل سامي العدل، وقد قدم المنتج جمال العدل العديد من الأعمال الفنية للسينما والتليفزيون.