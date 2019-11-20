إطلاق اسم الشهيد صلاح عبدالعظيم على مدرسة في منيا القمح

أصدر محافظ الشرقية قرارًا بإطلاق اسم الشهيد صلاح عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم، على مدرسة كفر الغنيمي الابتدائية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية.



وأكد المحافظ أن إطلاق اسم الشهيد على المدرسة يأتي تخليدًا لذكراه الطاهرة، وتقديرًا لما قدمه من تضحيات غالية من أجل الدفاع عن أمن واستقرار البلاد، مؤكدًا ضرورة تلبية مطالب أسر الشهداء تقديرًا لما قدمه أبناؤهم من دماء زكية وطاهرة للدفاع عن الوطن الغالي.



كانت أسرة الشهيد قد تقدمت بطلب لمكتب شئون الشهداء بديوان عام المحافظة لإطلاق اسم الشهيد على مدرسة كفر الغنيمي الابتدائية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية.



وبمخاطبة رئاسة المركز ومدينة منيا القمح لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تلبية طلب الأسرة، وبعد موافقة مديرية التربية والتعليم ومجلس أمناء المدرسة، صدر قرار المحافظ بإطلاق اسم الشهيد صلاح عبدالعظيم أحمد عبدالعظيم، على مدرسة كفر الغنيمي الابتدائية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية.



ويذكر أن الشهيد استشهد أثناء قيامه بواجبه لحماية وتأمين الدولة في 27 سبتمبر 2019، بجهة قطاع تأمين شمال سيناء.