غدًا.. "نظم المعلومات الجغرافية 2019" في مكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، غدًا الخميس، مؤتمر "نظم المعلومات الجغرافية 2019" تحت عنوان "منهجيات واستراتيجيات إدارة مشروعات نظم المعلومات الجغرافية"، والذي تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع شركة إزري شمال شرق إفريقيا، في تمام العاشرة والنصف من صباح غدًا 21 نوفمبر.



يتناول المؤتمر تسليط الضوء على نظم المعلومات الجغرافية وتقنياتها وأدواتها ومجالاتها المتعددة، بالإضافة إلى حلقة نقاش يتحدث فيها عددًا من الخبراء والمتخصصين في مجال نظم المعلومات الجغرافية في مصر، وأيضًا عروض تطبيقية لاستخدامات نظم المعلومات الجغرافية.



كما يصاحب فعاليات المؤتمر معرضًا للخرائط التي استخدمت فيها نظم المعلومات الجغرافية، وعددًا من ورش العمل في مجال نظم المعلومات الجغرافية تستهدف الطلاب والدارسين للتدريب على أهم التقنيات الحديثة.