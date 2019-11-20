التخطيط: مصر حققت أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادى

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه وبعد ثلاث سنوات من بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي ومع الاقتراب من نهاية عام 2019، فنستطيع القول بثقة إننا حققنا أهداف البرنامج ونجحنا في تثبيت استقرار الاقتصاد الذي تجلي في زيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقى من 1.8٪ في عام 2011-2012 إلى 5.6٪ في الربع الأول من عام 2019-2020 إلى جانب انخفاض معدلات البطالة.



وأضافت أن الاحتياطي من النقد الأجنبي أصبح يغطي نحو 9 أشهر من الواردات، مؤكدة أن تحقيق هذا المستوى المرتفع من النمو في ظل التباطؤ الاقتصادي العالمي يعكس مرونة وقوة الاقتصاد المصري، لافتة إلى إدراك الحكومة أن الحفاظ على نتائج مرحلة الاستقرار يتطلب العمل على تطوير جانب العرض في الاقتصاد.



وأضافت خلال مشاركتها بالجلسة العامة الـ١٣ لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والذي تنظمه وزارة التجارة والصناعة، أن الحكومة المصرية اعتمدت تحولًا هيكليًا نحو التصنيع، إلى جانب استمرار العمل على الإجراء الإصلاحية في القطاعات السبعة الرئيسة في الاقتصاد، والتي تتمثل في قطاعات السياحة والزراعة والتعدين والاتصالات والتجزئة واللوجستيات والبناء، وعلى رأسها الصناعة التحويلية، مؤكدة أهمية تلك الإصلاحات بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمتوازن، مشيرة إلى أن تحديد تلك القطاعات السبعة جاء وفقًا للقدرة التنافسية وقدرتها علي خلق فرص عمل مستدامة.



ولفتت إلى استحواذ قطاع الصناعة، بصفته أكبر مكون للناتج المحلي الإجمالي، بنسبة 16.2٪ من مجموع الناتج المحلى الإجمالي في العام المالي 2018-19، فضلًا عن مساهمته بتوفير نحو 12.8 ٪ من مجموع العمالة، حيث يوفر فرص عمل لائقة ومنتجة.



وأكدت اعتزام الحكومة المصرية الحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع الصناعة، حيث خصصت 84.4 مليار جنيه مصري من الاستثمارات الموجهة نحو قطاع الصناعة خلال العام المالي 19-20، مشيرة إلي أن نسبة كبيرة من تلك الاستثمارات موجهة نحو تنفيذ "المشروع القومي لبناء 13 مجمّعًا صناعيًا"، واستكمال تنمية المناطق والمجمعات والمراكز الصناعية.



وأوضحت أن الإصلاحات الهيكلية جاءت مدعومة بإطار تشريعي قوي وملموس، لتعزيز أسواق العمل، وتحسين فرص الحصول على التمويل، وتعزيز إنفاذ العقود، وتبسيط إجراءات التصدير، والحد من الحواجز التي تحول دون الاستثمار بهدف تمكين الشركات والمؤسسات متعددة الجنسيات من التوسع وخلق أرباح ومكاسب تجارية أعلى، لافتة إلى أن قانون التراخيص الصناعية، وقانون التعريفة الجديد، فضلًا عن قانون الاستثمار الجديد، الذي يضمن عددًا من سبل الحماية للمستثمرين الأجانب في مصر.



وتابعت أن إنشاء "منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية" يهدف إلى خلق سوق قارية واحدة للسلع والخدمات مع حرية تنقل رجال الأعمال والاستثمارات، فضلًا عن توسيع التجارة فيما بين البلدان الإفريقية من خلال تحسين عملية تنسيق تحرير التجارة وتسييرها في كل أنحاء المجمعات الاقتصادية الإقليمية وعبر إفريقيا عمومًا.