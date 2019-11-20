مجازاة مدير عام بـ"المركزي للمحاسبات" بسبب المخالفات

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة حكمها في القضية رقم 131 لسنة 61 قضائية بمجازاة مدير عام الشئون الإدارية بالإدارة المركزية للأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابه مخالفات مالية وإدارية جسيمة.



أكدت المحكمة عبر أسباب حكمها صحة ما كشفت عنه تحقيقات النيابة الإدارية أن المخالف خلال الفترة من 10 يوليو 2016 حتى 30 يونيو 2017 لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف أحكام القواعد المالية، ما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة.



وتبين من أوراق القضية أن ياسر.س، مدير عام الشئون الإدارية بالإدارة المركزية للأمانة العامة بالجهاز المركزي للمحاسبات أدخل بطريق الخطأ رقم عصام.م، عضو الجهاز على الحاسب الآلي بأن رقمه 105114 رغم أن رقمه الصحيح 141515 خلال إعداد كشوف المرتبات، ما ترتب عليه صرف مبالغ بالزيادة عن المستحق له بلغ اجماليها 80 ألف جنيه.



وتضمنت قائمة أدلة الثبوت مذكرتي الإدارة المركزية للأمانة العامة والإدارة المركزية للشئون القانونية وصور رسمية من استمارات الصرف، وأقوال الشاهد سمير.إ، رئيس قطاع بالجهاز ومسئولة شئون العاملين بالإدارة المركزية للأمانة العامة.



وأصدرت المحكمة حكمها بمجازاة المحال بعقوبة اللوم، وبعرض منطوق الحكم وأسبابه على النيابة الإدارية قررت عدم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، حيث جاء متفقًا وصحيح حكم القانون وقائمًا على سببه المبرر له قانونًا ومستخلصًا استخلاصًا سائغًا من الأوراق والتحقيقات.