كواليس الاستعدادات الأخيرة لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي (فيديو)

قالت رشا حسني، مبرمجة بمهرجان القاهرة السينمائي، إنه من يوم 20 سبتمبر الماضي انتهى أكثر من 95% من برنامج مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ41، ولأول مرة ننتهي من كواليس المهرجان قبل البدء بشهر وأكثر.



وأضافت حسني، خلال مداخلة هاتفية، في برنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "TEN"، أن هذا العام سيشهد برنامج قوي لمهرجان القاهرة السينمائي وكم زخم من الأفلام العالمية.



وأكدت مبرمجة المهرجان، أن حفل الدورة الـ ٤١ يبدأ في الثامنة مساء يخرجه هشام فتحى ويقدمه النجوم دينا الشربينى وخالد الصاوى وأحمد داود، وينتظر ضيوفه مفاجآت عديدة يشارك فيها بعض نجوم السينما، واستعراض فنى يحتفى من خلاله المهرجان بصناعة السينما المصرية.