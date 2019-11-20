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فن

بعد إعداد استمر عاما.. عودة مهرجان القاهرة للإعلام العربي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:56 ص
حسين زين رئيس الهيئة
حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام
محمد جعفر - دعاء عبد المقصود
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أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، في بيان، اليوم (الأربعاء)، عن عودة فعاليات مهرجان القاهرة للإعلام العربي.

وتم الإعداد لانعقاد المهرجان على مدار عام من قبل لجنة متخصصة قامت بالتنسيق والإعداد لعودة المهرجان بقوة بعد توقف دام لسنوات طويلة وإيجاد الأرضية الخصبة لبدء أعماله بمشاركة عدد كبير من الدول العربية والتي رحبت بعودة المهرجان.

ويعد المهرجان، ملتقى إعلامي عربي كبير لتبادل الآراء ووجهات النظر حول مختلف قضايانا الإعلامية العربية المشتركة، ولتفعيل أوجه التعاون الإعلامي المشترك بهدف الارتقاء بأدواتنا الإعلامية لمواجهة التحديات التى تواجه وطننا العربي.

ويحظى المهرجان بمكانه فى عقول وقلوب الإعلاميين العربي منذ أن كان يطلق عليه مهرجان القاهرة للإذاعة والتليفزيون وتتزايد المشاركة به عام بعد عام ليكون مهرجان العرب وساحتهم للمنافسة التي يُظهرون فيها خُلاصة أفكارهم وإبداعاتهم فى مختلف فنون الإعلام، فهو لقاء المبدعين العرب، بالاضافة إلى المردود الاقتصادي من خلال سوق ومعرض المهرجان، والذى يتم فيه تسويق المنتج الدرامي والبرامجي والتنسيق للإنتاج المشترك بين الهيئات الإعلامية العربية المختلفة

ومن أهداف مهرجان القاهرة للإعلام العربى، الارتقاء بمستوى الإنتاج الإذاعى والتليفزيونى فى الوطن العربى، وتعزيز الصلات بين المبدعين العرب وتبادل الخبرات بين المؤسسات والهيئات الإعلامية العربية، وتنشيط تسويق الإنتاج الإذاعى والتليفزيونى من خلال السوق الدولية للإنتاج، والوقوف على أحدث ما وصلت إليه تكنولوجيا الاتصال من خلال المعرض الدولى للأجهزة والمعدات.

حيث يقيم المهرجان عدة أنشطة أبرزها سوق القاهرة الدولية للإنتاج الإذاعى والتليفزيونى، والمعرض السنوى للإذاعة والتليفزيون، بالإضافة إلى الندوات الإعلامية، والحفلات ويقدم المهرجان جوائزه الذهبية والفضية والبرونزية للأعمال الفائزة في مختلف المجالات الإذاعية والتليفزيونية.

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