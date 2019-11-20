حقيقة إشعال الجن النيران في منازل جبلاو بقنا

كشفت مصادر أمنية مطلعة بمديرية أمن محافظة قنا، اليوم الأربعاء، عن أن هنالك العديد من أعمال النصب والدجل والشعوذة، استغلها البعض في قرية نجع الشوينة في جبلاو قنا، والتي أحرقت عدد من منازلهم الفترة الماضية.



وأضافت المصادر أن هنالك عددًا من المشعوذين ورجال الدجل والنصب، أوهم الأهالي في القرية بقيام الجن والعفاريت بحرق منازلهم وإشعال النيران فيها ليلًا ونهارًا، لافتًا إلى أنه اشتعلت بالفعل النيران في 4 منازل فقط بالقرية، ولكن أصحاب الشعوذة قاموا بإيهام الأهالي أن الجن هو السبب.



وأفاد المصدر الأمني أن رجال الدجل نصبوا على المواطنين في القرية من أجل الحصول على أموال نظير أكاذيبهم، لافتًا إلى أن الأدلة الجنائية بمديرية أمن قنا، تفحص حاليًا الحرائق التي نشبت في منزل واحد وامتدت إلى 3 منازل أخرى مجاورة للمنزل المحترق.



وذكر المصدر أن امتداد النيران التي اشتعلت في المنزل لمنازل مجاورة هو أمر طبيعي، منوهًا إلى أن اتهامات الجن والعفاريت بحرق المنازل تكررت في عدة قرى ونجوع في مدن ومراكز المحافظة المختلفة خلال الشهور الماضية.



وكان اللواء مجدي القاضي، مساعد وزير الداخلية لأمن قنا، تلقى إخطارًا من اللواء محمد ضبش، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، مفاده اشتعال نيران في 4 منازل بقرية الشوينة بالجبلاو في مركز قنا.