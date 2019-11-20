بكين تهدد واشنطن بـ"إجراءات انتقامية"

استدعت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأربعاء، دبلوماسي أميركي، وهددت الولايات المتحدة بـ"إجراءات انتقامية"، بعد تبني مجلس الشيوخ الأميركي نصا يدعم المتظاهرين في هونغ كونغ، التي تشهد احتجاجات منذ يونيو الماضي.



وقالت الخارجية الصينية في بيان، إن نائب وزير الخارجية الصيني ما جاوتشو، استدعى القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة بالنيابة وليام كلين، لتقديم "احتجاج رسمي" و"الاعتراض" على هذا النص.



ووضح الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية غينغ شوانغ، إن هدف الولايات المتحدة "ليس سوى دعم المتطرفين والعناصر العنيفين المعادين للصين، الذين يحاولون زرع الفوضى في هونغ كونغ".



واعتبرت الصين أن الهدف من الخطوة الأميركية هو "تحقيق هدفها المشؤوم بعرقلة تنمية الصين عبر استغلال قضية هونغ كونغ"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.