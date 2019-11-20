نتنياهو يصادق على مشروع لتطبيق سيادة الاحتلال على الأغوار

وافق رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، على إقرار مشروع قانون "لتطبيق سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الأغوار".



ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه خارجية الاحتلال قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية.



يذكر ان نتنياهو أعلن قبيل الانتخابات الإسرائيلية الاخيرة، أنه "في حالة إعادة انتخابه، فإنه سيضم غور الأردن".