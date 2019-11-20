بدء المباحثات الثنائية بين السيسي وميركل في برلين

بدأت منذ قليل، جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل صباح اليوم الأربعاء، بمقر المستشارية الاتحادية الألمانية.



كانت المستشارة الألمانية في استقبال الرئيس السيسي لدى وصوله لمقر المستشارية الألمانية.



وشارك الرئيس السيسي أمس الثلاثاء في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا، ويختتم زيارته لألمانيا في وقت لاحق اليوم.