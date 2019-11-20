البترول تعلن نتائج مزايدة البحر الأحمر فى ديسمبر

انتهت وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول، بداية الأسبوع الجارى، من تقييم عروض شركات البترول العالمية التى تقدمت للمزايدة العالمية التى طرحتها "البترول" فى مارس 2019 للبحث عن التنقيب والغاز بالبحر الأحمر.



وكشف مصدر مسئول بشركة جنوب الوادى القابضة للبترول فى تصريحات لـ"الدستور"، عن أنه بالفعل تم الانتهاء من تقييم عروض الشركات، وجار حاليًا الاستعداد للإعلان عن الشركات الفائزة بمناطق الامتياز فى مؤتمر صحفي عالمي، خلال ديسمبر القادم، مشيرًا إلى أنه من ضمن الفائزين بالمزايدة شركات عالمية كبرى تعمل حاليًا بمناطق البحر المتوسط.



ورفض المصدر، ذكر أى من الأسماء الفائزة بالمزايدة، مؤكدًا أن هناك مفاجأت أثناء الإعلان عن الفائزين من الشركات الكبرى، لافتًا إلى أن المزايدة لاقت إقبالًا كبيرًا من شركات البترول العالمية.



وكانت شركة جنوب الوادى القابضة للبترول إحدى شركات قطاع البترول المصري، قد أعلنت خلال شهر مارس من العام الجارى مزايدة عالمية للبحث والاستكشاف عن البترول فى 10 قطاعات بالبحر الأحمر مساحتها كالتالي.. الأولى مساحتها 3057 كم2 والثانية مساحتها 3010كم2، والثالثة 3067 كم2، والرابعة 3084 كم2، والخامسة 3025 كم2، والسادسة 3050 كم2، والسابعة 3090 كم2، والثامنة 3060كم2، والتاسعة 3067 كم2، والعاشرة 3039 كم2.



ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال بداية العام 2019، بطرح أول مزايدة للتنقيب في البحر الأحمر، بغرض تحقيق الاستفادة الاقتصادية المثلى من جميع الإمكانيات والثروات الطبيعية للمساهمة في التنمية المستدامة لمصر، وبما يصب في مساعي تحويل مصر لمركز إقليمي لتجارة وتداول البترول والغاز في المنطقة.