جبروت امرأة.. "أم شوشو" تحرق طفلًا بشاى مغلى.. (فيديو)

تجردت سيدة من مشاعرها كأم أولًا وإنسانة ثانية، وتعدت على طفل لا حول له ولا قوة دون سبب، بمساعدة أبنائها وسكبت عليه "شاي" مغليًا، وضربوه بآلة حادة مما أدى إلى إصابته إصابات بالغة.



وقال الدكتور شريف الشناوي، مدير إدارة الطب العلاجي، إن مستشفى مطروح العام استقبلت الطفل فهد عبدالرحمن الذي يبلغ من العمر 11 عامًا، وبه جروح متهتكة وحروق، وتم حجزه في قسم الجراحة بالمستشفى لتلقي العلاج.



وأوضح الطفل فهد عبدالرحمن، في تصريحات خاصة للدستور، أنه أثناء قيامه بشراء فطورًا كانت تجلس سيدة وتدعى "أم شوشو" وتعمل على "فترينة سجائر" بسبه وقذفه، فقال لها "أنا معملتلكيش حاجه عشان تشتميني.. بتشتميني ليه؟"، فتعدت عليه بالضرب المبرح هي وابنتها بآلة حادة وسكبت شايًا ساخنًا على جسمه.



وأضاف: إنه لم يستطع الدفاع عن نفسه مرددًا "الناس هي اللي بعدتهم عني.. أنا عاوز حقي.. لازم يتحبسوا"، وتابعت والدة الطفل المجني عليه أن أحد الأطفال أبلغها بما حدث مع نجلها، وتوجهت ووجدته "سايح في دمه"، قائلة "الناس دي لازم تتحاسب ده ابني الوحيد".