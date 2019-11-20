خصم من يومين إلى شهر عقوبة الأخطاء الإملائية في ماسبيرو

تدرجت الجزاءات التي تم استحداثها بلائحة التحقيق والجزاءات للعاملين في الهيئة الوطنية للإعلام، بين الخصم مدة لا تجاوز 90 يوما في السنة والحرمان من العلاوات والوقف عن العمل لمدة 6 أشهر، والإحالة إلى المعاش.



فيما تم النص على جزاءات بين الخصم من يومين إلى شهر في الأخطاء الإملائية أو عدم تحري الدقة في الأخبار والأخطاء في الصياغة.



ونصت اللائحة على المجازاة التأديبية لكل عامل يخرج عن مقتضى الواجب الوظيفي أو يخالف اللوائح والتعليمات أو يظهر بمظهر غير لائق، ومنعت توقيع أي جزاء أو عقوبة على العامل إلا بعد التحقيق معه.



وانتهى مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام، من لائحة التحقيق والجزاءات للعاملين بالهيئة الوطنية للإعلام «ماسبيرو»، وتم توزيعها على القطاعات المختلفة لتطبيقها رسميا.

