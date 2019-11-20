معتز هشام: "السقا" سبب إتقاني لمشاهد الأكشن في "ممالك النار"

قال الفنان الشاب معتز هشام، أحد أبطال مسلسل ممالك النار، إن أدائه في المسلسل كان نتيجة مذكرة جيدة للسيناريو، مضيفًا أنه كان يعمل على نفسه من أجل إتقان اللغة.



وأضاف "معتز"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد"، والمُذاع على فضائية "ten"، أن حبه للفنان أحمد السقا هو السبب في إتقانه مشاهد الأكشن بمسلسل ممالك النار، مشيرًا إلي أن أحب أعمال الأكشن من خلال دوره في المسلسل.



وروى "معتز"، عن بداية التحاقة بالمجال الفني والتي كانت من خلال تمثيل مسرحيات تابعة للقصر الثقافي في محافظة الفيوم، منذ أولي إعدادي حتي ثانية ثانوي وحتي جاء له دور "سليم الأول".

