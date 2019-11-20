استقبال حافل لبابا الفاتيكان في تايلاند (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو، لوصول البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، اليوم، إلى بانكوك في مستهل جولة خارجية له تشمل تايلاند واليابان.



وأظهر الفيديو، استقبال البابا فرانسيس بمراسم احتفالية كبيرة عقب وصوله إلى تايلاند، حيث تأتي هذه الزيارة التي تستمر لثلاثة أيام، في إطار مهمة لتعزيز الروح المعنوية لمجتمعات الأقليات الكاثوليكية الصغيرة في تلك الدول، بالإضافة إلى التطرق للقضايا ذات الاهتمام بما في ذلك الاتجار بالبشر والسلام.



ومن المقرر أن يلتقى البابا عددًا من الشخصيات البارزة في البلاد من بينها دينية وآخرى سياسية.