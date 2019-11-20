تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل التعاملات

تباين أداء مؤشرات البورصة لدى مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من حالة الترقب لما ستسفر عنه مبيعات المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار التى بدأت منذ بداية تعاملات الاسبوع الجاري.



تراجع المؤشر الرئيسي للسوق "اى جى اكس 30" بنسبة 31. 0%، بما يعادل 44.4 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 14269 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الثانوى "اى جى اكس 70" بنحو طفيف لم تتجاوز نسبته 11. 0%، بما يعادل 57. 0 نقطة ليسجل مستوى 536.4 نقطة، وسط تداولات متوسطة بلغت قيمتها نحو 25 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 7 ملايين ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ 871 صفقة بيع وشراء.