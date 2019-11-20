السيسى يصل للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للقائها.



وشارك الرئيس السيسي في انعقاد قمة مجموعة العشرين وإفريقيا المنعقدة فى برلين.



تستهدف مبادرة "قمة مجموعة العشرين وإفريقيا" دعم التعاون الاقتصادي بين إفريقيا ودول "مجموعة العشرين"، من خلال مشروعات مشتركة تسهم فى الإسراع بوتيرة النمو فى القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام 2017 خلال رئاستها مجموعة العشرين بهدف دعم التنمية فى البلدان الإفريقية وجذب الاستثمارات إليها.



وانطلقت مبادرة "مجموعة العشرين الشراكة مع إفريقيا" بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي تحت شعار: "أوروبا وإفريقيا - شريكتان متساويتان ودائمتان"، في إطار الإدراك الألماني بمصلحتها القوية في أن يكون لدى دول إفريقيا آفاق اقتصادية جيدة بما يتطلب تزايد حجم الاستثمارات الخاصة إلى جانب الدعم الدولي.