السيسي وميركل.. لقاءات دفعت العلاقات للأمام

يلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين وإفريقيا، حيث يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك لاسيما الأزمة الليبية.



لقاء السيسي وميركل ليس الأول من نوعه، وإنما يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات المستمرة بين الطرفين، والتي يمكن الإشارة إليها فيما يلي:



- في 2 مارس 2017 قامت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بزيارة لمصر، استقبلها الرئيس عبد الفتاح السيسى، بحثا الجانبان القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، ومواجهة التحديات الراهنة وسبل التعاون بين البلدين من أجل التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، بالإضافة إلى التصدي لقوى الظلام والإرهاب والتطرف التي تمثل تهديدا مشتركا.



- في 15 فبراير 2019: قام الرئيس السيسي بزيارة لألمانيا للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن 2019، التقى خلال زيارته بالمستشارة الألمانية، حيث أعرب الرئيس عن تقديره لحرص ميركل على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين البلدين، وكذا تطلعنا لأن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التفاعل خاصة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن، كما شهد اللقاء استعراضًا لعدد من الموضوعات الثنائية والتطور المطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين وبصفة خاصة الملف الاقتصادي، مشيرًا سيادته إلى ما نلمسه من تعاون ونشاط خلال الفترة الأخيرة لكبري الشركات الألمانية المشهود لها بالكفاءة والخبرة الكبيرة مثل شركة مرسيدس التى قررت استئناف نشاطها مصر، وهو ما يعكس تنافسية السوق المصري، معربًا سيادته عن التطلع لجذب مزيد من الشركات الألمانية الكبرى للاستثمار في السوق المصري.



- في أعقاب الزيارة التي أجراها الرئيس السيسي لألمانيا، وصلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل إلى مصر للمشاركة في أعمال القمة العربية الأوربية الأولى من نوعها والتي عقدت يومى الرابع والعشرين، والخامس والعشرين من فبراير من العام 2019، بمدينه شرم الشيخ، تحت رعايه الرئيس عبد الفتاح السيسى.



- وعلى هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع بمدينة "بياريتز" الفرنسية، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، وهو اللقاء الذي أعرب خلاله الرئيس السيسى عن تقدير مصر لما تشهده العلاقات المصرية الألمانية من تطورات إيجابية مستمرة والتزام مشترك بتطويرها في جميع المجالات ذات المنفعة للبلدين والشعبين الصديقين، كما أكد الرئيس حرص مصر على مواصلة تعزيز أطر التعاون الثنائي كافة، وكذلك تعزيز التشاور السياسي بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وذلك فى ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي وعضوية ألمانيا في مجلس الأمن الدولي.