تباين أداء مؤشرات بورصة السعودية بمستهل التعاملات

تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% خاسرا 1.68 نقطة ليصل إلى مستوى 8043.64 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية-نمو بنسبة 1.69% رابحا 85.86 نقطة ليصل إلى مستوى 5168.82 نقطة.



وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بمستهل التعاملات 17.6 مليون سهم بقيمة 468.5 مليون ريال، وارتفعت أسهم 81 شركة، فيما تراجعت 64 شركة.



وتراجعت 10 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع المرافق العامة بنسبة 0.48%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 0.29%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.26%، أعقبه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 0.25%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.24%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.22%.



وجاء سهم "الكثيرى" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 9.97%، ثم أبو معطى نسبة 3.66%، ثم المراكز بنسبة 2.84%، فيما تصدر سهم "اتحاد الخليج" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 1.64% ثم بوان بنسبة 1.42%، ثم معادن بنسبة 1.23%.