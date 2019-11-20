"الأرصاد": الشتاء سيبدأ بعد شهر ومن الوارد قدوم موجة "حر"

قال محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن حالة البرودة التي تشهدها البلاد مستمرة حتى نهاية الأسبوع الحالي، مشيرًا إلى أن الطقس يكون باردًا في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح الباكر.



ونصح "شاهين"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" على التليفزيون المصري، المواطنين بارتداء الملابس الخريفية التي تميل للشتوية إلى حد كبير، خاصة في هذه الأوقات، موضحًا أن درجات الحرارة حول المعدل الطبيعي لها في مثل هذا العام، على كافة مدن ومحافظات الجمهورية.



وأضاف أن فصل الشتاء سيبدأ بعد شهر، مؤكدًا أننا ما زلنا في فصل الخريف، لافتًا إلى أن الفترة القادمة وارد أن يحدث بها ارتفاع في درجات الحرارة لأن التقلبات الجوية من أهم سمات فصل الخريف.