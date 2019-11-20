البنوك تصعد بمؤشرات بورصة البحرين بمستهل التعاملات

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث صعد المؤشر العام بنسبة بلغت نحو 0.17%، رابحا نحو 2.63 نقطة ليصل إلى مستوى 1509.38 نقطة، مدفوعا بالصعود الواضح لأسهم قطاع البنوك التجارية ذو الاوزان النسبية العالية بمؤشر السوق.



وجرت تداولات على بورصة البحرين بمستهل التعاملات 1.7 مليون سهم بقيمة 244.2 ألف دينار.



وقاد الارتفاع ببورصة البحرين، قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 11.33% مدفوعا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.58%.