بورصة قطر تفقد 61 نقطة بمستهل تعاملات اليوم

هبطت مؤشرات بورصة قطر، لدى مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، حيث تراجع مؤشرها العام بنسبة 0.59% خاسرا نحو 61.06 نقطة، ليصل إلى مستوى 10279.39 نقطة.



وجرى التداول لدى مستهل التعاملات ببورصة قطر على نحو 8.2 مليون سهم بقيمة اجمالية تصل الى حوالي 44 مليون ريال قطرى، وذلك من خلال تنفيذ 780 صفقة بيع وشراء، وارتفعت 5 أسهم، وانخفض 25 سهما، واستقر 8 أسهم.



وتراجعت 6 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.21%، أعقبه قطاع الصناعات بنسبة 0.8%، تلاه قطاع العقارات بنسبة 0.66%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.55%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%.