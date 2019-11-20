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محافظات

شن حملات لإزالة التعديات على أراضي الدولة في التل الكبير

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:14 ص
جريدة الدستور
مصطفى دياب
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أعلن المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية مازالت تواصل تنفيذ خطة الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها.

وأشار إلى أنه تم تنظيم حملة إزالات مكبرة بنطاق مركز ومدينة التل الكبير بناحية قرية أبو عاشور يوم الثلاثاء الموافق 19 من شهر نوفمبر الجاري، وتحت إشراف ومتابعة اللواء جمال مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسعد بغدادي رئيس المركز والمدينة، ورأفت محروس رئيس الوحدة المحلية للقرية، وبمعاونة ومشاركة ممثلي كافة الجهات المعنية.

وقد أسفرت أعمال الحملة عن إزالة التعديات بالبناء المخالف للقانون على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بناحية قرية "أبو عاشور" والتي بلغ إجماليها عدد 20 حالة من التعديات على مساحة اجمالية قدرها 1500 متر مربع، عبارة عن منازل غير مأهولة بالسكان وأسوار بالطوب الأبيض.

وأشار نائب محافظ الإسماعيلية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية لانطلاق الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات على أراضي الدولة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 11 من شهر نوفمبر الجاري، وذلك بالتعاون التام والتنسيق الكامل بين قوات إنفاذ القانون ووزارات الدفاع والداخلية والتنمية المحلية.

وأضاف أن التعديات التي تستهدفها الموجة الرابعة عشر تضم حالات الأراضي التي لم تقدم عنها طلبات تقنين والحالات التي ثبت من فحص طلبات التقنين الخاصة بها عدم توافر شروط التقنين لها ورفضها من خلال اللجنة المختصة.

ويأتي هذا في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وتأكيداته بشأن المضي قدما في تفعيل كافة الإجراءات التنفيذية لملف استرداد أراضي الدولة وحق الشعب والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واستكمالا لجهود الدولة لاسترداد كافة الأراضي المتعدى عليها، وإنهاء هذه الظاهرة بشكل كامل.

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