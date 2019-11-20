حظك اليوم.. برج القوس الأربعاء 20 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج القوس قالت:



مهنيًا: يتكون لديك انطباع سلبي هذا اليوم، فتشعر أن كل شيء يراوح مكانه وأنك غير قادر على تجسيد الأفكار وتفعيل القرارات.



عاطفيًا: أعتبرك مستعدّاً وجاهزاً لتفادي الأزمات التي قد تظهر من دون إذن، وأحذرك من التمادي في إثارة الخلافات.



صحيًا: لا تهمل صحتك، تناول بعض المقويات لأن الجهد يرهق جسدك وعقلك ويخفف من حيويتك وحماستك.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

