حظك اليوم.. برج العقرب الأربعاء 20 نوفمبر 2019

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، وفيما يخص برج العقرب قالت:



مهنيًا: تأثيرات إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، تترافق مع مطالبك المالية المحقة وتحقيق هدفك المنشود.



عاطفيًا: قد تغض الطرف عن بعض المواضيع، لكنّ المجال ما زال متاحاً لتلافي الأسوأ وتفهم الشريك لكنّ التساهل أحياناً يعقد الوضع ويوصلكما إلى الطريق المسدود.



صحيًا: نتيجة وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل وبعض المشاكل العائلية ولا سيما مع الأولاد، قد تشكو تشنجاً في الأعصاب.



قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي الا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

