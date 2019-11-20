استقرار سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار استقرارا ملحوظا خلال التعاملات الصباحية اليوم، حيث سجل السعر بالبنك المركزي 16.07 جنيه للشراء،16.17 جنيه للبيع.



وسجل السعر ببنك مصر 16.07 جنيه للشراء،16.17 جنيه للبيع، وسجل السعر بالبنك الأهلي المصري 16.07 جنيه للشراء،16.17 جنيه للبيع، وسجل السعر بالبنك التجاري الدولي 16.06 جنيه للشراء، 16.16 جنيه للبيع.