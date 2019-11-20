حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأربعاء 20 نوفمبر

قدمت خبيرة الأبراج، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: تنخرط في فريق أو مجموعة وتقوم بمهمة مشتركة مع الآخرين، وتشعر بالأمان في هذا اليوم الواعد بصفحة جديدة.

عاطفيًا: تأثيرات ايجابية تعيد إلى حياتك الشخصية الفرح والاندفاع، ما يتيح لك فرصة إعادة السلام لعلاقات تدهورت، أو للمصالحة مع حبيب اختلفت معه.

صحيًا: خفف قدر المستطاع النوم بعد العشاء مباشرة، وحاول أن تقوم بنزهة خفيفة مدة ربع ساعة على الأقل، وانتظر بعض الوقت ريثما تهضم المعدة جزءاً من الطعام.



الثور

مهنيًا: تبدو مقدامًا ومقبلاً على الدنيا، ترتفع المعنويات وترغب في اتخاذ قرار حاسم، وربما تسمع جوابًا، وتكون متحمسًا لادخال شيء جديد على حياتك.

عاطفيًا: قد يلاحقك الحب ولو هربت منه تنقلب حياتك العاطفية، وتتاح لك فرص للقاءات جدية وتكون المغريات كثيرة.

صحياً: قد تعاني بعض المشاكل الصحية، الأمر الذي يتطلب منك أخذ قسط من الراحة والاسترخاء، حتى يمكنك استعادة نشاطك مرة أخرى.



الجوزاء

مهنيًا: تسند إليك مهام معقدة ترتبك أمامها، كن على قدر كبير من المسؤولية، بل قم بدرس الأمور المطروحة بثقة وعالج المسائل بحكمة وترو وكن حذراً ولا تبعثر طاقاتك.

عاطفيًا: تعرف حلاً لمشكلة مستعصية أو ولادة جديدة، لا تسمح للفواتير بالتراكم، ولا تبالغ في مصروفك.

صحيًا: استعن بمدرّب رياضي حتى ولو لمدة موقتة، فهو سوف يساعدك على التمرين بكفاءة أفضل ووقت أقل.



السرطان

مهنيًا: تعيش يوما مميزا على كافة المستويا لذلك حضر نفسك الى نقلة نوعية في العمل أو الانتقال الى عمل جديد فانت انسان كفؤ ونشيط.

عاطفيًا: يعلن هذا اليوم عن إشراق في حياتك ونجاح كبير تحققه على صعيد شؤونك الحميمة، وتلبي دعوات كثيرة وتجد أجوبة عن حيرتك.

صحياً: تجنب قدر الإمكان الأشخاص المندسين في محيطك من أصحاب النيات السيئة الذين يحاولون بث الإشاعات في وسطك العائلي لكي ؤثروا سلباً في نفسيتك.



الأسد

مهنيًا: يوم جيد جدا تبدو قوياً كالفولاذ ومحظوظاً كما لم تعرف من قبل، حتى إنك لست بحاجة إلى جهود كبيرة في العمل لإحراز النجاح.

عاطفيًا: يجب أن تفهم تصرّفات الشريك مهما بلغت حدّتها، وخصوصا أنه تحمل الكثير بسببك وغض الطرف عن الكثير من الأمور.

صحيًا: من كان يتمتع بصفاتك يجب الا يستسلم للمرض، فأنت قادر على النهوض والسير مجدداً نحو مستقبل أفضل.



العذراء

مهنيًا: انتقال القمر الى برجك يجعلك مشرقاً وتتحمس لفكرة جديدة تكون الدافع الأكبر لتحقيق الأهداف، قد يطرأ اللامتوقع وتفرح لحدث أو لانفراج، وتتلقى هدية أو تسمع خبرًا يسعدك.

عاطفيًا: تمر حياتك العاطفية بنوع من الرتابة، ويبدو كأن لا شيء مثير أو جديد يطرأ عليها، في مقابل إيلائك حياتك الاجتماعية أهمية زائدة.

صحيًا: خفف عن نفسك، ودع هموم العمل في مكانها، وقم ببعض التمارين الرياضية المفيدة لصحتك ولنفسيتك، وستلاحظ الفرق سريعاً.



الميزان

مهنيًا: القرار النهائي مطلوب منك للحد من الخسائر الكبيرة، وكل ما عدا ذلك قد يكلفك الكثير، لا رغبة لك في مضايقة الآخرين، إنما لكل شيء حدود إذا طالتك الأمور مباشرة.

عاطفيًا: تسير الأوضاع مع الشريك من أحسن إلى أحسن، بعد سوء التفاهم البسبط الذي ساد بينكما أخيراً.

صحياً: تقرر منذ اليوم التخفيف من شرب القهوة والتدخين وتكثيف فترة ممارسة الرياضة وخصوصاً المشي صباحًا.



العقرب

مهنيًا: تأثيرات إيجابية وجيّدة على الصعيد المهني، تترافق مع مطالبك المالية المحقة وتحقيق هدفك المنشود.

عاطفيًا: قد تغض الطرف عن بعض المواضيع، لكنّ المجال ما زال متاحاً لتلافي الأسوأ وتفهم الشريك لكنّ التساهل أحياناً يعقد الوضع ويوصلكما إلى الطريق المسدود.

صحيًا: نتيجة وقوعك تحت ضغوط نفسية مصدرها العمل وبعض المشاكل العائلية ولا سيما مع الأولاد، قد تشكو تشنجاً في الأعصاب.



القوس

مهنيًا: يتكون لديك انطباع سلبي هذا اليوم، فتشعر أن كل شيء يراوح مكانه وأنك غير قادر على تجسيد الأفكار وتفعيل القرارات.

عاطفيًا: أعتبرك مستعدّاً وجاهزاً لتفادي الأزمات التي قد تظهر من دون إذن، وأحذرك من التمادي في إثارة الخلافات.

صحيًا: لا تهمل صحتك، تناول بعض المقويات لأن الجهد يرهق جسدك وعقلك ويخفف من حيويتك وحماستك.



الجدي

مهنيًا: تعيش يوما مصيريا ناجحا وداعما تاثيرات مناسبة للتواصل للكلام للحركة ومهم جدا على كافة الاصعدة شخصية مهنية يوم جيد يرفع من شأنك

عاطفيًا: عساك تتعرف إلى شخص يستحق كرمك ونبلك واحترامك، وتتخلص من حالة الالتباس والغموض في حياتك العاطفية نتيجة عدم تحديد خياراتك النهائية.

صحيًا: آلام الظهر والكتفين حلها الوحيد هو المشي أو السباحة أو ممارسة تمارين خاصة للتخلص منها، واختر ما يناسبك من الأجواء المريحة والمرحة.



الدلو

مهنيًا: تعيش يومًا جيدًا تزدهر فيه الاتصالات وتتلقى معلومات مهمة وأخبار سارة تتعلق بالوضع الاجتماعي والمهني على السواء.

عاطفيًا: إخلاصك الكبير للشريك وحرصك على سعادته يكون أمرًا رائعًا لاستمرار علاقتكما من دون مشاكل أو أزمات.

صحيًا: يخشى من مشاكل في الجهاز الهضمي، وتوعكات غير مؤلمة قد تتطور بشكل سلبي من دون استرعاء الانتباه.



الحوت

مهنيًا: ينتابك بعض الخوف والحذر نتيجة أمور مبهمة تواجهك، وعليك أن تعرف أنك تتمتع بالسلطة الكافية لإحداث التغييرات .

عاطفيًا: تستقطب التأييد من بعض الاصدقاء، وخصوصاً لجهة المبادرة إلى تحديد نوع العلاقة مع الشريك، وهذا سيوضح الأمور أكثر فأكثر.

صحيًا: تشكو بعض الآلام في الظهر وسوء الهضم بسبب مشاكل في المعدة، لذا عليك ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي طبي ومفيد.

