استقرار أسعار الألبان.. "المعبأ" بـ 15 جنيها

ترصد الدستور أسعار الألبان اليوم الأربعاء في الأسواق، حيث تشهد حالة من الاستقرار خلال الفترة الحالية.



حيث سجل سعر كيلو اللبن السائب 14 جنيها، وسعر كيلو اللبن المعبأ تراوح سعره ما بين 15 و17 جنيها حسب النوع.



وسجلت أسعار الزبادي استقرارا، حيث تراوح سعر علبة الزبادي البلدي الصغيرة ما بين 2.5 جنيه و3 جنيهات، وعلبة الزبادي البلدي الكبيرة تراوح سعرها ما بين 3 إلى 4 جنيهات، بينما زبادي الشركات الصغير سجل نحو 3.50 جنيه، وسجل ثمن زبادي الشركات الكبير 5 جنيهات.



وكشف تقرير صادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، أن هناك تراجعا في أسعار الألبان عالميًا، بنسبة 7% عن الشهر الماضي.