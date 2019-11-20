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اقتصاد

الصين: تخفض أسعار الفائدة لتعزيز الإقراض

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:00 ص
الصين
الصين
وكالات
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خفضت الصين، أسعار الفائدة الرئيسية لديها، كما كان متوقعا من أجل تقليل تكاليف الإقتراض وتعزيز فرص نمو القروض.

وتم خفض الفائدة على القروض السنوية الرئيسية من 4.20% إلى 4.15% وعلى القروض لأجل خمس سنوات من 4.85% إلى 4.80% وهو أول خفض لهذه الفائدة الجديدة منذ تطبيقها.

كان بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خفض، يوم الاثنين، الماضي أسعار الفائدة الرئيسية على قروض لأجل سبعة أيام من 2.55% إلى 2.5%.

ودعا يي جانج، محافظ البنك المركزي الصيني، البنوك العاملة في البلاد إلى دعم الاقتصاد عبر تسهيل شروط الإقراض.

من ناحية أخرى، أبقت مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني على تصنيفها للديون السيادية للصين عند مستوى أيه موجب، مع نظرة مستقبلية مستقرة بما يعني أن المؤسسة لا تعتزم تغيير تصنيف الصين خلال الشهور الستة المقبلة، على الأقل.

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