خبراء: 80% من سرطانات الأطفال قابلة للشفاء

قال الدكتور سانديب جين استشاري أول في علم أمراض الدم للأطفال بمعهد غاندى للسرطان بالهند إنحوالى 80 % من حالات الإصابة بالسرطان لدى الاطفال قابلة للشفاء ومنها سرطان الدم والغدد الليمفاوية وأورام الكلى وأورام الخلايا الجرثومية.



وأضاف أنه بالنسبة للأطفال، فيجب أ ن يحصلوا على الرعاية والمشورة الصحيحة للشفاء التام مشددا على الممرضات وأطباء الأطفال بأن يكونوا مدركين للعلامات المبكرة للسرطان والتى يمكن التقاطها خلال الفحص الرويتنى بين الأطفال.



وقال الدكتور"بى كيه جولكا"، رئيس قسم الأورام الطبية فى كلية"ماكس" للرعاية الصحية: "من المهم الوصول إلى أخصائي في الوقت المناسب وبدء العلاج فى الوقت المناسب..لكن معظم الحالات تكتشف المرض بعد بلوغ المرحلة الثانية أو الثالثة.