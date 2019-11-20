سحب تمثال "المخمور" من مزاد "سوثبى"

سحبت دار"سوثبى"العريقة للمزاد تمثال"المخمور"للمثال والرسام البريطانى "بانسكى" بسبب خلاف حول ملكيته.



وقال إندى لينك إنه تلقى مكالمة هاتفية من دار"سوثبى" قبل ساعة من بدء المزاد لإبلاغه بسحب المال من المزاد وسحب التمثال بالاتفاق مع الوسيط الذى قام بتوصيل التمثال.



وفى رسالة من الفريق القانونى لدار "سوثبى"للمزاد إلى "آندى لينك"، مؤرخة بتاريخ 18 نوفمبر الجارى تضمنت المطالبة بتقديم أدلة مناسبة لاثبات ملكية لينك للتمثال، ووفقا لكتالوج البيع، حصل المرسل على العمل مباشرة من تاجر الفنان البريطانى"بانسكى"، ستيف لازاريدز"، وكان التمثال في المخزن لمدة 7 أو 8 سنوات قبل ذلك، بعد أن تم "تحريره" من حديقة لينك بواسطة شركاء ل"لازاريدز" فى حوالى عام 2007.



وكان لينك قد اختطف تمثال"المخمور"من قاعدته فى شارع "سوهو" فى وسط لندن.. وسجل "اكتشافه" لدى الشرطة واتصل ببنكسي، وطلب فدية قدرها حوالي 5،000 جنيه إسترلينى".

