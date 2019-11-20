العراق تسيطر على جسر الأحرار في بغداد

استعادت قوات مكافحة الشغب العراقية السيطرة، اليوم الأربعاء، على جسر الأحرار، الذي يعد ثالث أكبر جسور العاصمة بغداد التي سيطر عليها المتظاهرون.



جاء ذلك بعد أن شنت هذه القوات حملة مباغته مصحوبة بإطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع باتجاه المتظاهرين لإجبارهم على الانسحاب من وسط الجسر.



ونقلت سيارات الإسعاف العديد من المصابين في صفوف المتظاهرين من جراء الغازات الكثيفة.



وكان المتظاهرون العراقيون واصلوا احتجاجاتهم التي شرعوا بها منذ أوائل أكتوبر الماضي، رغم الوعود الجديدة التي أعلنتها كتل سياسية كبيرة الثلاثاء.