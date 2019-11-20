السلطات اللبنانية تطلق سراح 12 شابا من المعتقل

أطلقت السلطات اللبنانية، في صباح اليوم الأربعاء، سراح 12 شابا اعتقلتهم أمس في ساحة رياض الصلح وسط بيروت.



وسعى المحتجون إلى منع النواب أمس من الوصول إلى المجلس احتجاجات على الجلسة البرلمانية.



يذكر أن جدول أعمال الجلسة مناقشة قانون العفو العام المثير للجدل، والذي يرى المحتجون أنه يشجع على الجريمة والإفلات من العقوبة.



ويقول المحتجون إنه كان من الأحرى أن تتركز الجلسة على الاستشارات النيابية اللازمة لتكليف رئيس حكومة جديد ليشرع بتشكيل الحكومة القادمة.