برلمانية: الصندوق الألمانى للاستثمار فى أفريقيا يخدم الإمكانيات المشتركة

قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن المبادرة الألمانية لإنشاء صندوق لتشجيع الاستثمار في أفريقيا، تطور هام في العلاقات مع هذه الدول الأفريقية.



وأشارت "ثابت"، في بيان لها، إلى دور الصندوق في إنجاح الشراكة بين ألمانيا ودول القارة الأفريقية، مؤكدة أنه يعمل على إيجاد حوافز للمزيد من التعاون بمنطق المنفعة المتبادلة.



وثمنت النائبة، كلمة الرئيس خلال قمة العشرين، مؤكدة أن القارة الأفريقية ودولها المختلفة استفادة من فترة رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.



ولفتت "ثابت"، إلى أهمية التزام المجتمع الدولي بتوفير جميع صور الدعم لدول القارة السمراء لمواجهة تلك التحديات التي تواجه القارة، وخاصة الفقر وانعدام مستوى المعيشة.