الأربعاء 20 نوفمبر 2019 الموافق 23 ربيع الأول 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليوم.. انطلاق أعمال الدورة الـ35 لمجلس وزراء العدل العرب فى القاهرة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 07:31 ص
جريدة الدستور
عبير سليم
طباعة
تعقد صباح اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة الـ 35 لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب والأمانة العامة للجامعة العربية.

وبحسب بيان صادر أمس، للأمانة العامة للجامعة، فإن المكتب التنفيذي سيقوم بإعداد وتحضير جدول أعمال ومشاريع القرارات التي تصدر عن الاجتماع لعرضها على الدورة الـ 35 لمجلس وزراء العدل العرب غدا الخميس برئاسة مملكة البحرين.

ويتشكل المكتب التنفيذي من وزراء العدل في الدول العربية في كل من (مصر وتونس والسعودية والسودان والكويت ولبنان وليبيا).

وذكر البيان، أن أهمية هذه الدورة لمجلس وزراء العدل العرب، تنبع من كونها تعقد في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الاٍرهاب.

وأضاف، أن هذه الدورة تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي الدولي في المجالات القانونية والقضائية.

وأشار إلى أن الدورة ستناقش تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الاٍرهاب.

وتتضمن بنود جدول الأعمال عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مكافحة الاٍرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين وتوحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية باعتباره جهازًا متخصصا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.

ويشارك في أعمال المجلس بالإضافة إلى وزراء العدل العرب الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية واتحاد المحامين العرب.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

كيفية تسجيل المواطنين فى منظومة التأمين الصحى الشامل.. (فيديو جراف)

منذ حوالي 21 ساعة

حقيقة فيديو الاعتداء على شابين اغتصبا فتاة بالشرقية

منذ حوالي 13 ساعة

"الحفلة هتبدأ".. أقوال الطالب الإفريقي ضحية "التنمّر" أمام النيابة

منذ حوالي 10 ساعة

إخلاء سبيل زوجة المطرب الشعبى في واقعة "طفلى السلم"

الصور

image description

فرحة لاعبي المنتخب بالتأهل لألومبياد طوكيو

image description

مباراة تأهل منتخب مصرالأوليمبي الي طوكيو 2020

image description

كواليس مباراة كوت ديفوار وغانا

image description

تنشيط السياحة بأسيوط تنظم رحلة لأبرز المشروعات العملاقة (صور)

image description

إزالة 43 حالة تعد واسترداد 4469 فدان بأسيوط (صور)

الأكثر قراءة

فيلا "الشذوذ" بالتجمع الخامس.. وقائع لا تخطر على بال لـ«المتعة الحرام»

اعترافات أفراد شبكة الجنس السادي بالتجمع: الساعة بـ3 آلاف جنيه

الباز يكشف حقيقة تدهور الحالة الصحية لعائشة الشاطر

ضحية واقعة التنمر: نختلف في اللون فقط.. وهذه خلقة ربنا (فيديو)

أيام زمان

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

«أخبرته أنه سيموت بعد 3 أشهر».. أم رشدي أباظة تروي أسراره

«غير حياة البرازيل».. قصة أول لاعب كرة قدم في تاريخ بلاد السامبا

«الملعب للجماهير».. كيف أنهت كرة القدم العبودية في البرازيل؟ (صور)

ads

نجم الساعة

قلب عمر خورشيد.. أغرب مشاهد السيرة العاطفية لـ«الدون جوان»

الصحة

دراسة: لا علاقة بين تناول دواء "ستاتين" ومشاكل ضعف الذاكرة

عقاقير تساعد فى علاج سرطان البنكرياس

نصائح بسيطة لتحسين التنفس ووضعية الجسم والهضم

سر تساقط الشعر أكثر فى الشتاء

الرئيس نيوز

نجوم المنتخب الأولمبى يقتحمون مؤتمر شوقى غريب

ترامب يعلن تفاصيل حالته الصحية

وزيرة الصحة: التأمين الصحي يخطو بخطى سريعة بدعم القيادة السياسية

خاص| الحكومة تواجه مخاوف الموظفين من العاصمة الإدارية بمزايا مالية جديدة

منوعات

فرنسا من أكثر الدول استهلاكا للمضادات الحيوية

رائد فضاء: بقايا الحطام مشكلة للأقمار الاصطناعية

اكتشاف بقايا طائر يعود إلى العصر الطباشيري المبكر

مرحاض ينظف نفسه بنفسه ويوفر 70 مليار لتر مياه يوميًا

كشكول

معرض لمشاريع تخرج هندسة الزقازيق المتميزة ديسمبر القادم

في عيد ميلاده.. "أزهري من أجل مصر" يهدون أغنية للرئيس السيسي

سفيرة مصر تستقبل الطلبة البورونديين الدارسين بالجامعات المصرية

"مركز الطباعة والنشر" بجامعة المنيا يقدم خدماته لـ 1005 باحث

إسلام سياسي

منشق: الإخوان يحلمون بالصلح مع الدولة

الرئيس الأفغاني: "محونا " تنظيم داعش وانتصرنا عليه

"مؤشر الإرهاب": طالبان في الصدارة.. وأفغانستان الأكثر استهدافًا بالإرهاب

باحث يكشف طريقة مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البطريرك الباكى على الكنائس المنهارة
ثروت الخرباوي
هيا بنا نشعل ثورة
منى رجب
أميرة ودارين ونيرمين.. البنات قادمات
ماجد حبته
وقفة مع الصديق الألمانى
المزيد

الثقافة

ورشة فنية للتصميم الابتكارى بثقافة جنوب سيناء

"نساء القاهرة ـ دبي" في رسالة ماجيستير بجامعة حلوان

لقاء حول أدب منير عتيبة مع طلاب جامعة إنديانا الأمريكية

العسيري: غياب التنسيق بين "وزارات بث الوعي" يؤدي لخسارة كبيرة

صفحتنا ع الفيس بوك