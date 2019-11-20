اليوم.. انطلاق أعمال الدورة الـ35 لمجلس وزراء العدل العرب فى القاهرة

تعقد صباح اليوم الأربعاء، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، أعمال الدورة الـ 35 لمجلس وزراء العدل العرب برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة الدول الأعضاء بالمكتب والأمانة العامة للجامعة العربية.



وبحسب بيان صادر أمس، للأمانة العامة للجامعة، فإن المكتب التنفيذي سيقوم بإعداد وتحضير جدول أعمال ومشاريع القرارات التي تصدر عن الاجتماع لعرضها على الدورة الـ 35 لمجلس وزراء العدل العرب غدا الخميس برئاسة مملكة البحرين.



ويتشكل المكتب التنفيذي من وزراء العدل في الدول العربية في كل من (مصر وتونس والسعودية والسودان والكويت ولبنان وليبيا).



وذكر البيان، أن أهمية هذه الدورة لمجلس وزراء العدل العرب، تنبع من كونها تعقد في وقت تشهد فيه المنطقة العربية تحديات كبيرة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وظاهرة الاٍرهاب.



وأضاف، أن هذه الدورة تشكل خطوة هامة نحو تعزيز التعاون العربي الدولي في المجالات القانونية والقضائية.



وأشار إلى أن الدورة ستناقش تفعيل الاتفاقيات العربية ذات الصلة بمكافحة الاٍرهاب.



وتتضمن بنود جدول الأعمال عددا من الموضوعات الهامة، من بينها مكافحة الاٍرهاب وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد ومشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع شؤون اللاجئين وتوحيد التشريعات العربية في تحديث القانون العربي النموذجي لمكافحة الإرهاب وإعداد مشروع قانون عربي استرشادي لتنظيم قوائم لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين والمجلة العربية للفقه والقضاء ونشاط المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية باعتباره جهازًا متخصصا يعمل تحت إشراف مجلس وزراء العدل العرب.



ويشارك في أعمال المجلس بالإضافة إلى وزراء العدل العرب الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب ومجلس التعاون لدول الخليج العربي وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية واتحاد المحامين العرب.