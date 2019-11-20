مقتل جنديين أمريكيين فى تحطم طائرة هليكوبتر بأفغانستان

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم الأربعاء، عن مقتل اثنين من جنوده في تحطم طائرة هليكوبتر في أفغانستان، مشيرا إلى أن التقارير الأولية لا ترجح سقوطها بنيران معادية.



وقال الجيش الأمريكي في بيان إن التحقيق يجري في سبب تحطم الطائرة، مؤكدا أن التقارير الأولية "لا تشير إلى أنه كان بسبب نيران العدو"، وفق ما ذكرت رويتر.



ويأتي سقوط الطائرة الأمريكية بعد ساعات قليلة من تصريحا للرئيس الأفغاني أشرف غني، قال فيها إن قوات الأمن "محت" مسلحي تنظيم داعش في أفغانستان.