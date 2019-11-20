زلزال بقوة 6.3 يضرب جنوب المكسيك

قالت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية إن زلزالا بلغت شدته 6.3 درجة وقع قبالة ولاية تشياباس بجنوب المكسيك يوم الثلاثاء.



ولم ترد بعد تقارير عن وقوع قتلى أو مصابين أو أضرار بسبب الزلزال الذى قالت الهيئة إنه وقع على عمق 26 كيلومترا وعلى بعد نحو 120 كيلومترا غربى إقليم سوتشياتى بالولاية.



وفى وقت سابق ذكر مركز رصد الزلزال فى أوروبا والبحر المتوسط أن الزلزال شدته 6.2 درجة.