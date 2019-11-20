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عالم

إسرائيل تعلن استهداف مواقع إيرانية وسورية قرب دمشق

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:04 ص
جريدة الدستور
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أن طائراته قصفت عشرات الأهداف الإيرانية والسورية داخل سوريا، فيما وصفه بأنه هجوم انتقامي.

وجاء في البيان الصادر عن الجيش "ردا على الصواريخ التي أطلقتها قوة إيرانية من الأراضي السورية على إسرائيل الليلة الماضية".

وقصفت الطائرات الإسرائيلية العشرات من الأهداف العسكرية لفيلق القدس الإيراني والقوات المسلحة السورية بما في ذلك صواريخ سطح جو ومقرات ومخازن أسلحة وقواعد عسكرية.

ويأتي ذلك بعد إعلان إسرائيل إسقاط 4 صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه هضبة الجولان المحتلة، في حين أفادت وسائل إعلام سورية بسماع دوي انفجارات قرب مطار دمشق الدولي.

وذكرت إسرائيل أن القبة الحديدية اعترضت الصواريخ الأربعة، وتم إسقاطها فوق منطقة القنيطرة السورية في الجولان السوري، مشيرا إلى أنه لم يصل أي منها إلى الأراضي الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان أن صافرات الإنذار دوت للتحذير من صواريخ انطلقت باتجاه منطقة هضبة الجولان التي تحتل إسرائيل جزءا منها منذ العام 1967.

وشنت إسرائيل مئات الغارات على سوريا منذ بدء الأزمة عام 2011، معظمها ضد أهداف إيرانية وأخرى تابعة لميليشيات حزب الله اللبناني الذي يدعم الرئيس بشار الأسد، على حد قولها.

والأسبوع الماضي، تم إطلاق نحو 450 صاروخا باتجاه إسرائيل من قطاع غزة عقب اغتيال إسرائيل القيادي في حركة الجهاد، بهاء أبو العطا، وفقا للجيش الإسرائيلي، ولكن لم يتم إطلاق أي صواريخ من سوريا.

واعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، حيث يعيش 18 ألف سوري، ونحو 20 ألف مستوطن يهودي، ووقع ترامب إعلانا بهذا الشأن في مارس الماضي.

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