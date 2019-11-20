الدفاعات الجوية السورية تسقط أهدافًا معادية فى سماء ريف دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن الدفاعات الجوية السورية أسقطت عدة أهداف معادية في سماء ريف دمش الجنوبي.



وأفادت الوكالة في خبر سابق بمقتل عدد من مرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية بانفجار سيارة مفخخة في قرية كوع شلاح المحتلة بريف رأس العين شمال غرب الحسكة.



وأفاد مراسل سانا في الحسكة بانفجار سيارة مفخخة بحاجز لمرتزقة الاحتلال التركي من التنظيمات الإرهابية مساء أمس في قرية كوع شلاح بريف رأس العين ما أدى إلى مقتل عدد منهم وإصابة آخرين بإصابات خطيرة.



وأشار المراسل إلى أن عددا من عربات قوات الاحتلال التركي هرعت إلى مكان الانفجار وباشرت بنقل القتلى والمصابين إلى داخل الأراضي التركية.



وأقدم النظام التركي على شن عدوان على الأراضي السورية في التاسع من الشهر الماضي بمشاركة الآلاف من التنظيمات الإرهابية التي تتبع له وتعمل بإمرته والذين أقدموا على تنفيذ العشرات من جرائم القتل والسطو والنهب بحق الأهالي وممتلكاتهم ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة باتجاه مدينتي الحسكة القامشلي.