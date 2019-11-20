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4 خطوات تخلصك من مشاكل البشرة الدهنية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:11 ص
جريدة الدستور
نور أيمن
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يعاني أصحاب البشرة الدهنية من العديد من المشاكل التي تواجههم، خاصة في فصل الشتاء، حيث تحتاج البشرة لمزيد من العناية والترطيب الدائم، حيث أنها من الشائعات الخاطئة أن أصحاب البشرة الدهنية يتجنبوا وضع كريمات الترطيب لأنها تزيد من زيوت الوجه، وفي ذلك التقرير سوف نقدم لكي الطريقة المثالية للعناية ببشرتك الدهنية.

في البداية عليكي المواظبة في تنظيف الوجه، فيعاني أصحاب البشرة الدهنية من إفراز الزيوت، مما يجعلها أكثر الأنواع التي تحتاج لتنظيف مستمر، على الأقل مرتين يوميًا، مع الحرص على استخدام صابون مناسب للبشرة ويفضل صابونة الجلسرين.

لابد من تناول الأكل الصحي، فمن الضروري الاعتناء بنظام صحي جيد، فإن كنتي تحافظى على تنظيف البشرة والاعتناء بها من كافة الجوانب دون تناول أكل صحي فكل هذا دون جدوى، ويجب التقليل من تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، والاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بـ فيتمامين أ والتي تساعد في تقليل إفراز الزيوت من البشرة.

المداومة على عمل المسكات المناسبة لنوع بشرتك، خاصة قناع بياض البيض والليمون، والذي يساعد في التخلص من الدهون، وتقليص حجم المسامات، وامتصاص البشرة للزيوت، وذلك من خلال مزج بياض بيضة واحدة، مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، ووضع الخليط على الوجه، وتركه حتّى يجف، ثمّ غسل الوجه بالماء الدافئ، وتجفيفه جيدًا.

وإن فعلتي كل ما سبق ولم تجدي نتيجة جيدة فعليكي التوجه لطبيب أمراض جلدية، وهناك من الممكن استعمال بعض المقشرات الكيميائية، وعمل جلسات الليزر.

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