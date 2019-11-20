آخر تطورات أعمال إنشاء سوق التونسى الجديد بالقاهرة (صور)

تفقد محافظ القاهرة، اليوم، برفقة اللواء مهندس أحمد فؤاد، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، أعمال إنشاء سوق التونسي الجديد، كما تفقد محطة المناولة الجديدة التي تقام على مساحة 5 آلاف متر مربع بطريق الأوتوستراد بجوار جراج الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، كبديل لمحطة المناولة القائمة بعزبة النصر.



وأكد محافظ القاهرة، خلال الجولة، على أهمية الانتهاء من الأعمال الإنشائية وفق الخطة الزمنية للانتهاء من المشروع، ونوه على أهمية السوق الحضاري في مخطط المحافظة.



وجاءت الأعمال في إطار تجهيز منطقة سوق التونسي، وأعمال التطوير لإنشاء سوق حضاري بديل للسوق الواقع أسفل كوبري التونسي.



رافق المحافظ في جولته مدير مديرية الإسكان بمحافظة القاهرة، ورئيس حي البساتين، ورئيس الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة.