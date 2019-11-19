تعرف على إرشادات إدارة التجنيد للمواطنين

قدمت إدارة التعبئة والتجنيد بعض الإرشادات العامة التي تخص المواطنين من خلال موقعها على الإنترنت كما طالبت بعض الجهات بالتعاون معها لصالح المواطنين، وقالت:



شعار إدارة التجنيد والتعبئة ومبدأها فى التعامل مع الأفراد ذوي الإحتياجات الخاصة هو أنهم أبناؤهم وأخوة صغار للعاملين بهذا الجهاز الذى أنشئ من أجل جميع أبناء الوطن وحرصًا من إدارة التجنيد على مستقبل هؤلاء الشبان لذا نناشد كل من الجمعيات الخيرية بالتنسيق مع إدارة التجنيد والتعبئة في المجالات الأتية:



إبلاغ الإدارة بأعداد الشبان الذين قاموا باستلام البطاقة العسكرية (6 جند) سنويًا.



موافاة الإدارة بأسماء وبيانات الشبان المعاقين ذهنيًا (إعاقة شديدة).



دفع الشبان المعاقين إعاقات ذهنية بسيطة فور استلامهم بطاقتهم العسكرية إلى إدارة التجنيد والتعبئة أو مناطق التجنيد للكشف الطبى عليهم لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية من عدمه.



فى حالة تواجد عدد عشرة شبان فأكثر بالجمعية ممن استلموا بطاقاتهم العسكرية (6 جند) يتم إخطار إدارة التجنيد ببياناتهم وأسمائهم لتحديد توقيت دفع لجنة طبية من الإدارة أو أحد مناطقها للكشف الطبى عليهم لتقرير مدى لياقتهم من عدمه بعد استيفاء المستندات المطلوبة.



دفع الشبان ممن بلغوا سن التاسعة عشرة من عمرهم برفقة مندوب من الجمعية إلى مندوبي التجنيد التابعين لهم لاستلام البطاقة العسكرية (6 جند).



استحدث القانون رقم 152 لسنة 2009 بعضًا يقضي بإلزام مديرى المستشفيات الحكومية والخاصة إبلاغ إدارة التجنيد والتعبئة بأسماء المصابين بأمراض نقص المناعة أو الجزام أو الدرن وغيرها من الأمراض الوبائية المسطرة التى حددها وزير الصحة الذين هم فى سن التجنيد وممن يترددون على هذه المستشفيات للعلاج أو ممن يتم حجزهم بها لتقرير بمدى لياقتهم للخدمة العسكرية.