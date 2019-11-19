عاطل يشعل النار بمنزل زوجته بسبب الخلافات الزوجية فى المنوفية

اتهم مواطن من قرية دناصور بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، عاطل وشقيقه بإشعال النار بمنزل أهل طليقته؛ بسبب خلافات عائلية بينهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.



تلقى اللواء محمد ناجي، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد أشرف شاهين، مأمور مركز الشهداء يفيد بتقدم المدعو "منصور.ح.ا"، ٦٥عامًا، ببلاغ يتهم فيه كل من "صبري.م.ع.ا"، ٣٦ عامًا، عاطل، ومقيم قرية دناصور التابعة للمركز، وشقيقه "ح"،٣٠ عامًا، دبلوم صنايع، بإشعال النار بمنزله المكون من ثلاث طوابق ليلًا؛ بسبب خلافات زوجية نشبت بين المشكو في حقه الأول وزوجته "شقيقة الشاكي"، قام على إثرها بتطليقها، وتم تحرير محضر بالواقعة رقم٧٠٨٦ إداري مركز الشهداء، وبمواجهة المشكو في حقهم أنكروا ما نسب إليهم من اتهامات.