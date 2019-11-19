اكتشاف بقايا طائر يعود إلى العصر الطباشيري المبكر

أعلن فريق مشترك من الباحثين من اليابان والصين عن اكتشاف بقايا متحجرة لطائر يعود إلى العصر الطباشيري المبكر، أي قبل 120 مليون عام.



وأفاد الباحثون، في دراسة نشرت الثلاثاء، بدورية Communications Biology، بأنه تم العثور على الطائر المتحجر في محجر خارج "كاتسوياما" في الجزء الأوسط من اليابان، وأطلقوا عليه اسم "Fukuipteryx prima".



ولاحظ الباحثون أن الاكتشاف يمثل أول بقايا متحجرة لطائر من تلك الفترة يتم العثور عليها خارج الصين، وذكروا أن الحفرية كانت محفوظة في ثلاثة أبعاد، ما سمح للعلماء برؤية كيف بدا هيكلها العظمي عندما كانت على قيد الحياة، وعرفوا أيضًا أن الطائر يحتوي على ريش بني وكان بحجم حمامة تقريبًا.



من جهة أخرى، تعتبر الحفرية المسماة أركيوبتركس Archeopteryx، الموجودة في ألمانيا، أقدم بقايا طائر معروف، وهو مخلوق بحجم الغراب، وكان موجودًا في أواخر العصر الجوراسي، ويعتقد العديد من العلماء أنه يمثل بداية انحراف الديناصورات التي سارت على الأرض مقابل تلك التي كانت قادرة على الطيران.



وتم العثور على أقدم الطيور المعروفة من العصر الطباشيري في شمال شرق الصين وتختلف عن حفرية الطائر المكتشف حديثا باليابان، في أنه لم يكن لديها أي دمج للفقرات الذيلية القليلة الأخيرة في تعظم واحد، كذلك لم يكن لديها صفيحة عظمية ثلاثية موجودة في الطرف الخلفي من العمود الفقري.



ويوجد في المقابل الكثير من القواسم المشتركة بينهما، مثل الحوض غير المستخدم، عظم الترقوة القوي، الأطراف الأمامية والأصابع المخلبية، وهو ما جعل الباحثين يؤكدون أن الاكتشاف الجديد يشير إلى أن تطور الطيور اتخذ أشكالًا عديدة وبالتالي لم يتبع سطرا واحدا.