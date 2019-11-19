صحة البحر الأحمر: الكشف على 97 ألف مريض خلال أكتوبر الماضى

أعلنت مديرية الصحة بالبحر الأحمر، اليوم، عن نشاط المستشفيات بالمحافظة خلال شهر أكتوبر، حيث تم الكشف على 97 ألف و807 مريض، وإجراء 891 عملية جراحية كبرى وصغرى وذات مهارة.



وكشف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، في بيان له، عن نشاط المستشفيات العامة والمركزية والنوعية خلال شهر أكتوبر الماضي، حيث جرى استقبال 33 ألف و628 مريض، والكشف على 64 ألف و179 من قبل العيادات الخارجية بالمستشفيات.



وأضاف "مرعي"، أنه جرى تقديم الخدمة الطبية بالأقسام الداخلية لـ1603، وإجراء 891 عملية ما بين كبرى وصغرى، وذات مهارة، وإجراء 405 حالة ولادة طبيعية وقيصرية، وإجراء 2697 جلسة علاج طبيعي لعدد 618 حالة، وعمل أشعة عادية لـ 4236 حالة، وعمل أشعة موجات فوق صوتية لـ 1096 حالة، وأشعة مقطعية لـ 598 حالة.



وأشار "مرعي" إلى أنه تم أشعة رنين مغناطيسي لـ232 حالة، و1003 أشعة "ايكو" على القلب ورسم قلب، وأشعة دوبلر لـ 169حالة، وإجراء مناظير جهاز هضمي لـ 13 حالة، إضافة إلى إجراء 2672 جلسة غسيل كلوي موزعة إلى ثلاث شرائح إيجابي فيروس CB والسلبي منها لـ 205 مريضًا، واستقبال 98 طفل حديثي ولادة بالحضانات، واستقبال 181 حالة بالعنايات المركزة العامة والقلبية والمتوسطة والمخ والأعصاب.



وأكد وكيل وزارة الصحة، على تكثيف جهود مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر لدعم المستشفيات بالأدوية والمستلزمات الطبية وتوافر المخزون الاستراتيجي منها لخدمة جميع المرضى بمحافظة البحر الأحمر، وذلك في إطار إبراز حجم الخدمات والمجهودات التي تقدمها مستشفيات البحر الأحمر.