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عالم

القيادة المركزية: حاملة طائرات وسفن أمريكية تعبر مضيق هرمز

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:27 ص
جريدة الدستور
محمد عمر
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أعلنت القيادة المركزية للقوات الأمريكية، عن مرور حاملة الطائرات "براهام لينكولن"، ضمن سفن حربية أخرى في مضيق هرمز الذي تشرف عليه إيران، مؤكدة التزام واشنطن بحماية الملاحة في مياه الخليج العربي.

وقالت القيادة المركزية في بيان مساء الثلاثاء عبر صفحتها على موقع تويتر "حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن ضمن قوة المهام القاصفة أثناء العبور خلال مضيق هرمز".

وأضاف البيان: "تواجد قوة المهام القاصفة في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية يوضح التزام الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين بالتدفق الحر للتجارة والأمن البحري الإقليمي وحرية الملاحة".

ونشرت القيادة المركزية صورة لحاملة الطائرات وعلى متنها عدد من المقاتلات الحربية وفرقاطات بحرية وسفن برفقتها في مياه مضيق هرمز الذي تهدد إيران بإغلاقه من وقت لآخر في وجه الملاحة الدولية.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق في رسالة للكونجرس إن واشنطن أرسلت منظومات رادار ومنظومات صاروخية؛ لتحسين الدفاعات ضد التهديدات الجوية والصاروخية في منطقة الشرق الأوسط لحماية شركاء الولايات المتحدة من التهديدات الإيرانية المتزايدة.

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