أطباء يحذرون مدمنى التدخين (صور)

نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية صورًا لرئتي أحد مدمني التدخين، الذي ظل محافظًا على عادته القاتلة لمدة 30 عامًا حتى تحول لون رئتيه من اللون الوردي إلى الأسود، تأثرا من تراكمات التبغ والقطران.



فكثيرًا ما يتم التحذير من مخاطر التدخين، سواء من خلال حملات موجهة أو حتى على علب السجائر نفسها، لكن تلك الصور التي يتبين منها مدى الضرر الذي يلحق بالرئتين كان صادما.



واستخرج الأطباء بأحد المستشفيات الصينية رئتي الرجل صاحب الـ52 عامًا، الذي عانى من عدة أمراض بالرئة ووافته المنية.



وحصد مقطع الفيديو الذي صوره الجراحون 25 مليون مشاهدة عبر الشبكات الاجتماعية، ووصفه البعض بأنه أفضل إعلان لمكافحة التدخين على الإطلاق.



ونشر الأطباء المقطع عبر الشبكات الاجتماعية تحت عنوان: "هل لا تزال لديك شجاعة التدخين؟".



كان هذا المريض منح موافقته على التبرع بأعضائه بعد الوفاة، لكن سرعان ما أدرك الأطباء أنهم لن يكونوا قادرين على الاستفادة منها.



وقال الدكتور تشن، وهو الجراح الذي قاد العملية، إن المريض لم يخضع لأشعة مقطعية قبل وفاته، وأعلنت وفاته دماغيًا، ثم تم التبرع برئتيه، لكن تبين لاحقًا أنها غير صالحة.



وأوضح تشن أثناء رفع مقطع الفيديو عبر الشبكات الاجتماعية أن كثيرا من المدخنين لديهم رئة تشبه رئة هذا المريض، داعيًا الجميع إلى التوقف عن التدخين.



وأشارت الصحيفة إلى أن التدخين هو أكبر مسبب للسرطان يمكن تجنبه، ومعروف بإنتاج مواد كيميائية تتسبب في 15 شكلًا مختلفًا من الأمراض. وتوضح الأدلة أنه يتسبب في نحو 70% من جميع حالات سرطان الرئة.