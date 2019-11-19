استشاري نفسي يحذر من الزواج عبر السوشيال

قال الدكتور محمد طه، أستاذ الطب النفسي، إن نسب الطلاق في مصر أصبحت مرتفعة جدًا، وذلك لأنهم تزوجوا لأسباب خاطئة.



وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، في برنامج "رأي عام"، المذاع عبر فضائية "TeN"، أن هناك أمور يجب توفرها في العلاقة حتى تنجح، وهي الاحترام، والثقة، والرحمة، والاستقلالية، والشعور بالأمان والاطمئنان، والإخلاص، والاعتراف بالخطأ.



وأردف أن الشاب يلجأ للزواج من أجل إطفاء وهج الغريزة الجنسية، وليكمل نصف دينه، وليكون لديه شخص يقوم بخدمته بدلا من والدته، أما الفتاة فتبحث عن الستر، ولكبر سنها، وهناك فتيات يتزوجن من أجل أن يرتدين الفستان الأبيض، أو من أجل الإنجاب، وهذه الأسباب لا تؤدي بالضرورة إلى أن يكون الزواج ناجح.



وحذر أستاذ الطب النفسي، من العلاقات التي تنشأ عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها ليست الطريقة المثلى لتكوين أسرة، إلا إذا تم اللقاء بعد بدء العلاقة بمدة صغيرة، حيث إن نماذج العلاقات التي استمرت من السوشيال ميديا استثناء.

